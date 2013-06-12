Ліквідували канал постачання психотропів з Китаю

Співробітники СБУ ліквідували канал контрабанди психотропної речовини «гама-бутиролактон» в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у квітні співробітники СБУ спільно з працівниками Київської регіональної митниці затримали зловмисника під час отримання міжнародного поштового відправлення, яке містило особливо небезпечну психотропну речовину. Шість пластикових каністр із прозорою рідиною, загальною вагою 135 кг, мав отримати 27-річний житель Луганська.

Встановлено, що зловмисник замовляв психотроп-стимулятор через Інтернет у Китаї та в подальшому розповсюджував його серед наркозалежних.

У ході обшуку помешкання зловмисника правоохоронці вилучили ще один контейнер із психотропною речовиною, підготовлений до збуту.

Відповідно до експертного висновку Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, рідина містила у своєму складі гама-бутиролактон, який входить до переліку заборонених для обігу в Україні психотропних речовин.

Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів у великих розмірах) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Печерський районний суд Києва обрав організатору контрабандного каналу міру запобіжного заходу у вигляді застави. Слідство триває.