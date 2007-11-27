Собаки покращують здоров’я своїх власників

Дослідження виявило, що коли ви хочете жити довше, то вам треба пса.

Про те, що домашні тварини мають позитивний вплив на людей говорять давно, але дослідження виявила, що для здоров’я власника тримати пса краще ніж кота.

Психологи з Королівського університету у Белфасті кажуть, що у власників собак як правило нижчий рівень кров’яного тиску та холестерину.

Одна з авторів Дебора Веллс пише у British Journal of Health Psychology, що частково феномен пояснюється регулярними прогулянками, яких потребують домашні пси.

Пані Веллс каже, що стан здоров’я власників домашніх тварин як правило кращий, ніж суспільства загалом.

Вона підтверджує, що власники собак не лише можуть сподіватися на нижчий кров’яний тиск і нижчий рівень холестерину, але й зазвичай рідше потерпають від менш серйозних і навіть важких недуг.

Припускають, що собаки можуть допомагати одужувати після інфарктів та відчувати наближення епілептичного приступу.

Др. Джун Макніколас, психотерапевт, яка працювала над дослідженням власників домашніх тварин каже, що важливою причиною покращення здоров’я людей є не лише позитивні наслідки регулярних прогулянок з твариною, але й можливість соціального контакту з іншими власниками собак.

ВВС