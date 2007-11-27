У Бахчисараї дівчинка отруїлася грибами
14:59, 27 листопада 2007Країна
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Отруєння легкого ступеню
У кримському місті Бахчисарай дівчинка, 1997 року народження, отруїлася грибами.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, 26 листопада в приймальний покій була доставлена дівчинка з попереднім діагнозом: отруєння грибами (легкий ступінь).
В даний час дівчинка знаходиться в дитячому відділенні лікарні Бахчисараю.
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