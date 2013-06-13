Батькам дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, виплатять кошти

Президент України Віктор Янукович підписав доручення щодо забезпечення виплати грошової компенсації батькам дітей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, згідно з дорученням, прем’єр-міністр України Микола Азаров має забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо виплат грошової компенсації батькам дітей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, які не перебувають на повному державному забезпеченні та відвідують дитячі дошкільні навчальні заклади з режимом короткотривалого перебування без організації харчування, у розмірі не нижче від середньої вартості харчування у дитячих дошкільних навчальних закладах.

Азаров має доповісти про стан виконання доручення до 1 жовтня 2013 року.

Крім того, міністру фінансів України Юрію Колобову та міністру соціальної політики України Наталії Королевській доручено передбачити під час підготовки проекту закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік» кошти для погашення кредиторської заборгованості за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за напрямом «Виплата компенсації сім`ям з дітьми та забезпечення видатків на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Урядовці мають доповісти про стан виконання цього доручення до 30 серпня 2013 року.