Громадська ініціатива “Час милосердя” допоможе інвалідам

Громадська ініціатива “Час милосердя” проведе благодійну акцію зі збору коштів на допомогу інвалідам з ураженнями опорно-рухового апарату.

Про це повідомила керівник проекту “Час милосердя” Марина ЄРМІЛОВА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, в рамках акції планується проводити світські заходи “з благодійним змістом”. Зокрема, планується провести благодійні вечері, корпоративні вечірки, благодійні спортивні турніри за участю “зірок” культури і спорту.

М.ЄРМІЛОВА повідомила, що на кошти, одержані від проведення заходів, буде куплено обладнання для реабілітації інвалідів і сертифікати на операції й курси реабілітації, які передадуть безпосередньо самим інвалідам.

Крім того, організація на благодійні гроші купує параподіуми - спеціальні тренажери, виготовлені польською фірмою “Доктор Пернер”, які використовуються для активної реабілітації інвалідів, що страждають паралічем нижніх кінцівок і тулуба, а також дітей з церебральним паралічем (ДЦП).

М.ЄМІЛОВА зазначила, що, згідно з спостереженнями, з 2004 року в середньому кожна третя дитина з ДЦП, яка займалася в параподіумі, почала ходити самостійно.

За її словами, в 2002-2006 роках понад 4 тис. чоловік користувалися параподіумами.

Присутній на прес-конференції, лікар-реабілітолог Микола ПОДРІЗАН повідомив, що в середньому в Україні 5 чоловік в день дістають травму хребта.

Громадська ініціатива “Час милосердя” як благодійна організація, функціонує більше чотирьох років. Її основне завдання - допомога інвалідам, в першу чергу, з ураженням опорно-рухового апарату.