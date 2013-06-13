Маска-плівка з активованого вугілля лікує вугрі

11:15, 13 червня 2013
Країна
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Робити раз на тиждень

"Активоване вугілля чудово очищує шкіру від токсинів та забруднень, воно екологічно чисте. Глина є чудовим бактеріальним та антисептичним засобом, молоко чудово пом`якшує та відбілює шкіру. Але щоб досягти хороших результатів, необхідно виключити з меню солодощі, копченості та смажену їжу", - каже косметолог із Вінниці Світлана Петровська.

Для приготування маски беремо одну таблетку активованого вугілля й подрібнюємо її до стану порошку. Додаємо туди півчайної ложки косметичної глини та желатину. В кінці додаємо чайну ложку молока.

Все ретельно перемішуємо й ставимо до мікрохвильової печі на тридцять секунд. Перед тим як наносити маску, декілька хвилин тримати обличчя над паровою ванною із ромашки. Так маска краще подіє.

Маску нанести на ділянку з вуграми за допомогою щіточки. Почекати, щоб трохи підсохла. Потім накласти ще один шар й тримати десять хвилин. Маска стане плівкою. Знімати її потрібно акуратно, щоб не пошкодити шкіру обличчя. Робити варто раз на тиждень. Після другої процедури будуть помітні вже перші результати.

gazeta.ua

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