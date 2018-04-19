Церква долучиться до боротьби з епідемією туберкульозу

11 червня 2013 року фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» спільно з Комісією з соціального служіння при Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій провів конференцію «Роль та внесок релігійних громад у боротьбу з епідемією туберкульозу в Україні».

Як повідомили УНІАН у фонді Р.Ахметова, метою конференції було формування єдиного бачення та розуміння представників релігійних конфесій та церков щодо соціальної мобілізації місцевих релігійних громад для протидії епідемії туберкульозу. Під час конференції учасники актуалізували свої знання про туберкульоз (симптоми, шляхи передачі, лікування), дізнались про заходи Загальнодержавної програми для протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки. Священики поділились досвідом кращих прикладів соціальної мобілізації місцевих релігійних громад, обговорили методи практичної допомоги хворим на туберкульоз, які вже втілюються в Україні, а також спільну позицію Церков та релігійних організацій України щодо протидії туберкульозу зусиллями місцевих релігійних громад.



Як зазначила під час конференції Тетяна Александріна, Голова Держслужби України з питань протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, «Питання боротьби з туберкульозом залишається одним із пріоритетів державної політики в Україні. Уряд України докладає максимальних зусиль у подоланні цієї соціальної проблеми – за останні роки ми досягли стабілізації рівня захворюваності на туберкульоз, розбудовуємо кадровий потенціал для фахової діагностики та лікування цієї недуги. Сьогодні ми вже маємо належне фінансування в Україні, в тому числі завдяки сприянню Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та основного реципієнта гранту – фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», і на сьогодні всі хворі на туберкульоз мають доступ до безоплатного лікування. Але зараз Україна відноситься до країн, які мають високий рівень тягаря стосовно мультирезистентного туберкульозу (коли мікобактерія туберкульозу стійка до декількох протитуберкульозних препаратів), тому ми маємо змінювати наші підходи у лікуванні і застосовувати найкращий міжнародний досвід. Крім того, подолання епідемії туберкульозу потребує злагодженого міжсекторального підходу, де одну з ключових ролей відіграють громадські організації, об’єднання, а також релігійні громади, які здатні донести до населення життєво важливу, а головне правильну з медичної точки зору інформацію. Слід використовувати також унікальну можливість релігійних громад залучати населення, яке проживає у віддалених місцевостях, до ранньої діагностики туберкульозу та сприяти вчасному виявленню хвороби».



«У боротьбі з епідемією туберкульозу найважливіше – поєднання зусиль для її подолання: з боку держави, неурядових організацій та представників релігійних громад. Саме з цією метою фонд Ріната Ахметова проводить конференцію для священиків, які виявляють соціальне служіння Церкви в сфері громадського здоров’я, – зазначила Марія Маковецька, керівник відділу адвокації, комунікації та соціальної мобілізації програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». – Церква користується високим рівнем довіри серед населення, а священнослужителі мають великий авторитет серед членів своєї громади та знають, як краще донести до них необхідну інформацію. Таким чином населення, особливо представники груп ризику (ув’язнені, безпритульні, заробітчани, люди зі складними життєвими обставинами) можуть дізнатися про основні симптоми захворювання, шляхи передачі, та найголовніше – що туберкульоз лікується за умови раннього виявлення та дотримання безперервного курсу лікування".

Виконавчий секретар Комісії з соціального служіння при Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) та уповноважений представник всіх релігійних організацій при Національній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Роман Савченко наголосив на тому, що церква має виконувати соціальну роботу у суспільстві, адже туберкульоз – це соціальна проблема. Тому священикам потрібно отримувати нову інформацію, дізнаватись про нові підходи у подоланні туберкульозу, ділитися один з одним практичним досвідом.

Андрій Нагірняк, керівник Відділу соціальних питань УГКЦ і член Громадської ради при Державній службі з питань протидії ВІЛ/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань, закликав присутніх здійснювати заходи з протидії туберкульозу як на особистісному рівні, коли відбувається безпосереднє спілкування з хворими або їхніми родичами, так і на рівні місцевих громад у співпраці з місцевими органами влади, а також на рівні формування державної політики. Зокрема, він зазначив: «Ми як представники релігійних спільнот і організацій маємо можливість на різних рівнях діяти і здійснювати своє служіння. І як релігійна спільнота ми є також важливим інститутом громадянського суспільства і маємо займати нашу відповідальну громадянську позицію, щоб моральні й ціннісні засади були враховані у процесі формування та реалізації соціальної політики в нашій державі».



На конференції були присутні 45 представників різних релігійних громад і конфесій. Результатом цього заходу стало затвердження Резолюції Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з протидії туберкульозу в Україні та розробка детальних рекомендацій представникам релігійних організацій щодо їхньої участі в протидії епідемії туберкульозу.