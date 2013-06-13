Найбільш заразні місця на пляжі

З відкриттям пляжного сезону українські дерматологи чекають наплив пацієнтів. Лікарі розповіли, де і чим можна заразитися, відпочиваючи на березі річок і морів.

Найчастіше дерматологи виявляють у пацієнтів грибок, плоскі бородавки на стопах, лишаї, контагіозний молюск і сонячні опіки. За словами головного позаштатного дерматолога МОЗ Олександра Літуса, через пісок на пляжі можуть передаватися і грибкові, і вірусні захворювання.

Друге джерело інфекції на пляжі – дерев`яні лежаки, на яких залишається безліч мікробів. Якщо ви використовуєте пляжний лежак, обов`язково користуйтеся покривалом, яке потрібно міняти щодня, рекомендує лікар.

Іншими джерелами інфекції на пляжі є роздягальні з дерев`яними гратами, краї басейнів. Не варто знаходитися в цих місцях босоніж. Крім того, бажано наносити на стопи спеціальні дезинфікуючі спреї.

likar.info