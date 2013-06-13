Чому жінки частіше замислюються над розлученням

Більше половини жінок України (58%) замислювались про розлучення.

Про це свідчать результати Всеукраїнського соціологічного дослідження “Фактор сімейного щастя”, яке презентували сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

В той же час над розлученням замислюють 42% чоловіків.

Результати дослідження також показали, що жінки сваряться зі своїми чоловіками на 8% частіше, ніж чоловіки зі своїми жінками.

Більше половини (56%) серед тих, хто не задоволений своїм подружнім життям, постійно сваряться зі своїми партнерами, а 53% з них важко вибачитись, навіть якщо вони й усвідомлюють свою неправоту. Дослідження також виявило, що сварки супроводжують нещасливі подружні стосунки. Лише 8% тих, хто є щасливим у шлюбі, часто свариться зі своїм партнером. 61% нещасливих пар часто сваряться з різних приводів.

Серед причин конфліктів в подружньому житті одними з головних є неможливість стримувати емоції (32% опитаних) та побутові причини (32% опитаних), і лише у 4% українців причиною конфліктів є відсутність почуттів.

“Потреба у проведенні цього дослідження була викликана кризою інституції сім`ї в Україні. На сьогоднішній день сім`я в Україні є неповною, поняття сім`ї викривлене, і люди, які створюють сім`ю і мають потребу в міцних і надійних взаємовідносинах, в переважній більшості не можуть і не вміють собі їх забезпечити, бо їх не навчили і не показали приклад. Комплексна підготовка до подружнього життя допоможе зменшити кількість розлучень та покращити демографічну ситуацію”, - сказав під час прес-конференції кандидат філософських наук, експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин, президент Всеукраїнського благодійного фонду “Сім`я” Адріан Буковинський.

Дослідження також показало, що 40% жінок та 30% чоловіків відчувають нестачу знань щодо того, як будувати щасливі подружні стосунки, і вважають корисним проводити навчання, присвячене основам створення щасливої сім`ї.

Дослідження було проведено у липні-листопаді 2012 року Благодійним фондом “Сім`я” за сприяння Міністерства соціальної політики та за фінансової підтримки компанії AVON Україна.

Було опитано 1256 респондентів віком від 18 до 75 років у 5 містах України – Києві, Конотопі, Донецьку, Львові, Севастополі. Серед опитаних 42% чоловіків та 58% жінок, 16% розлучених та 84% одружених.