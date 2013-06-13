В Україні буде закрито чотири школи соцреабілітації дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що найближчим часом в Україні буде закрито чотири школи соціальної реабілітації дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лутковська сказала на презентації результатів досліджень Харківської правозахисної групи та Харківського інституту соціальних досліджень на теми «Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні» і «Права дітей, які перебувають в закладах соціальної реабілітації в Україні».

«Міністерством освіти і науки підготовлено проект постанови Кабінету міністрів про ліквідацію чотирьох шкіл соціальної реабілітації, і зараз ми очікуємо на рішення Кабінету міністрів», - сказала Омбудсмен.

За словами Лутковської, йдеться у тому числі про школу в Одесі, щодо якої було багато звинувачень, і в якій трапився нещасний випадок з дитиною.

Лутковська зазначила, що постанову про закриття цих шкіл було ухвалено у зв`язку із зменшенням кількості дітей, які направляються до шкіл соціальної реабілітації, а також через відсутність механізму направлення дітей до таких шкіл.

Як сказала Омбудсмен, ці школи не відповідають міжнародним стандартам, «відповідно, рішення абсолютно правильне. На сьогодні в цих школах небагато дітей, тому не буде проблемою подальше влаштування вихованців цих шкіл».

Лутковська повідомила, що на сьогодні в Україні у школах соціальної реабілітації перебувають близько 300 дітей.