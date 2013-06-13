35% нещасливих сімей зазнають втручання батьків

35% подружніх пар, які вважають себе нещасливими, зазнають активного втручання в їхнє сімейне життя з боку батьків.

Про це свідчать результати Всеукраїнського соціологічного дослідження “Фактор сімейного щастя”, яке презентували сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

У 18% таких пар батьки ніколи не втручаються в їхнє сімейне життя, а у 47% - зрідка. Натомість, лише 7% пар, які вважають себе щасливими у подружньому житті, зазнають втручання батьків, 50% - зрідка і 43% взагалі не відчувають такого втручання.

Дослідження також показало, що частка тих, хто не відчуває щастя у подружньому житті, втричі більша серед тих, хто виріс у нещасливих сім`ях, порівняно до тих, хто в дитинстві та юності жив у гармонії та злагоді (13% до 4%).

51% українців, які не почуваються щасливими у подружньому житті, сказали, що в їхній сім`ї припустиме застосування фізичної сили між партнерами і 86% щасливих сімей не зазнають насилля. 44% тих, хто зараз не зміг побудувати щасливих стосунків з партнером, в дитинстві був свідком насилля в батьківській сім`ї. Серед щасливих цей відсоток становить 28%.

35% тих, чиї батьки регулярно сварились та бились, прийняли таку модель поведінки між подружжям за норму та втілюють її в своє життя.

Дослідження було проведено у липні-листопаді 2012 року Благодійним фондом “Сім`я” за сприяння Міністерства соціальної політики та за фінансової підтримки компанії AVON Україна.

Було опитано 1256 респондентів віком від 18 до 75 років у 5 містах України – Києві, Конотопі, Донецьку, Львові, Севастополі. Серед опитаних 42% чоловіків та 58% жінок, 16% розлучених та 84% одружених.