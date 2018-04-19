Виявлення раку шкіри на 1-й стадії гарантує ефективне виліковування

Упродовж Всеукраїнського тижня діагностики раку шкіри в травні було оглянуто 344 тис. мешканців України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний дерматовенеролог Міністерства охорони здоров’я України Олександр Літус на прес-конференції у МОЗ.

За його словами, було попередньо діагностовано близько 2 тис. 300 випадків дерматоонкологічних хвороб – 611 меланом та 1708 немеланомних раків шкіри, понад 7 тис. пацієнтів направлені на підтвердження діагнозу та лікування до профільних онкологічних установ.

«Цього року – з 4% до 17% - збільшилася можливість обстежень методом дерматоскопії. Це метод, який дозволяє діагностувати меланому та інші види раку шкіри на ранніх етапах. У понад 4 рази зросла кількість хворих, яких було направлено у профільні онкологічні установи», - сказав Літус.

Він також наголосив на важливості раннього виявлення онкологічних хвороб шкіри.

«Встановлення діагнозу на 1-й стадії дозволяє досягти 5-річної виживаності у 95% таких хворих», - сказав Літус.

У свою чергу директор Департаменту реформ і розвитку медичної допомоги МОЗ України Микола Хобзей зазначив, що цього року вперше до акції було залучено фахівців інших медичних спеціальностей, зокрема, дерматовенерологів, терапевтів, офтальмологів.

«Цього року ми вирішили підійти до проблеми раків шкіри на міждисциплінарному рівні. В акції взяли участь близько 4 тисяч лікарів-дерматовенерологів», - зазначив Хобзей.