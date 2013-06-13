У Донецьку відкрито надсучасне відділення брахітерапії
За сприяння фонду Ахметова
Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» у рамках програми «Рак виліковний. Своєчасне лікування і діагностика онкологічних захворювань», сьогодні, 13 червня, відкрив у Донецькому обласному протипухлинному центрі сучасне відділення брахітерапії.
Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії відкриття голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький зазначив, що головна мета перетворень у медицині - зробити все, щоб медичні послуги були якомога якіснішими і доступнішими для людей.
"Сьогодні на базі провідного протипухлинного центру ми відкрили найбільше відділення контактної променевої терапії в Україні. Його основною особливістю є те, що це єдиний у нашій країні цілісно укомплектований комплекс - 2 апарати брахітерапії і все необхідне допоміжне обладнання. Можливості відділення дозволять приймати більшу кількість пацієнтів, і, найголовніше, - впроваджувати нові методики, яких до цього в Україні не було, зокрема, внутрішньотканинну брахітерапії, одним з достоїнств якої є низька ймовірність ускладнень », - сказав Заболотний.
Керівник програми «Рак виліковний» фонду Вікторія Миколаюк, відділення брахітерапії – «це найбільш системно укомплектоване відділення контактної променевої терапії, на базі якого медики зможуть проводити складні передові методики лікування раку, наприклад, внутрішньотканинну контактну променеву терапію, яку у даний час не проводять в жодному іншому онкодиспансері в Україні».
За словами Миколаюк, дане відділення укомплектоване відповідно до всіх європейських стандартів.
Вона пояснила, що специфіка променевої терапії полягає в тому, що «доза радіації підводиться, наприклад, у порожнинні органи безпосередньо до пухлини і не ушкоджуються здорові тканини, тобто відбувається мінімальне пошкодження здорових тканин». Такий метод лікування, зокрема, застосовується при пухлинах гінекологічних, раку шкіри, стравоходу, прямої кишки, грудей, використовується і як основний метод лікування, і як супутній.
«Це відділення в Донецьку є найбільшим в Україні, тут розміщено два сучасних лікувальних апарати. Тут був один апарат, ми його доукомплектували повністю і докупили позиції, яких не вистачало, на суму близько 2 млн грн. Все інше купили додатково - загальний бюджет оснащення цього відділення і ремонтних робіт тут становив 11 млн грн», - повідомила Миколаюк.
Вона підкреслила, що для пацієнтів Донецького протипухлинного центру лікування безкоштовне і порадила повідомляти Фонд про випадки, коли з хворого хтось раптом вимагатиме гроші.
«В даний час тут є все необхідне для лікування пацієнтів, і лікування проходитиме безкоштовно для пацієнтів онкодиспансеру. Якщо хтось братиме за це лікування гроші, то потрібно інформувати наш Фонд і диспансер», - акцентувала Миколаюк. При цьому вона відзначила: «Ми створили всі умови для того, щоб пацієнт мав можливість в Донецьку, в Україні пройти те лікування, яке до цього було недоступне».
Завідувачка радіологічного відділення ДОПЦ, головний радіолог України, професор кафедри онкологи доктор медичних наук, професор Наталія Семікоз повідомила: «Завдяки створеному унікальному відділенню контактної променевої терапії, або брахітерапії, яка у поєднанні з дистанційною променевою терапією є золотим стандартом лікування пухлин репродуктивної системи, порожнинних органів у чоловіків і жінок, ми зможемо надати допомогу відповідно до європейської практики ще більшій кількості пацієнтів».
Під час заходу також було проанонсовано будівництво нового радіологічного корпусу на базі Донецького обласного протипухлинного центру. Усі етапи і види робіт (проектування, будівництво, введення в експлуатацію), закупівлю високотехнологічного обладнання для корпусу фінансує фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».
Довідка УНІАН. Довідка УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.
Напрямки діяльності Фонду: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога. Засновник Фонду - відомий український бізнесмен Рінат Ахметов.