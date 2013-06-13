У Донецьку відкрито надсучасне відділення брахітерапії

15:56, 13 червня 2013
Країна
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 За сприяння фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» у рамках програми «Рак виліковний. Своєчасне лікування і діагностика онкологічних захворювань», сьогодні, 13 червня, відкрив у Донецькому обласному протипухлинному центрі сучасне відділення брахітерапії.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії відкриття голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький зазначив, що головна мета перетворень у медицині - зробити все, щоб медичні послуги були якомога якіснішими і доступнішими для людей.

"Місія Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» багато в чому співзвучна з цією метою. За вісім років плідної роботи фонду зроблено багато у сфері поліпшення охорони здоров`я в нашій області. На основі державно-приватного партнерства в регіоні працює низка гуманітарних програм, спрямованих на вирішення найбільш актуальних проблем. У нас вже є позитивний досвід боротьби з туберкульозом. Онкологія - теж не вирок. Її можна і потрібно лікувати за допомогу новітніх технологій та обладнання. Відкриття відділення контактної променевої терапії в Донецькому онкоцентрі - ще один серйозний крок на шляху подолання цієї хвороби» , - сказав Шишацький.
Голова Донецької обласної ради Андрій Федорук, підкреслив, що на сьогоднішній день перед владою стоїть завдання посилити і наростити існуючу медичну базу для мешканців Донецька і області.
"Особливо це стосується онкослужби. І тут ми раді об`єднанню зусиль не тільки з боку влади медиків, а й великому внеску фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», завдяки якому ми відкриваємо сьогодні сучасне відділення брахітерапії. Таке тристороннє співробітництво вже добре зарекомендувало себе в рамках інших спільних проектів. Сподіваюся, що завдяки встановленому обладнанню та впровадженню на його базі світових стандартів у лікуванні онкології у пацієнтів істотно зростуть шанси на одужання», - сказав Федорук.
У свою чергу директор благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний зазначив, що фонд послідовно інвестує в розвиток радіології в країні, слідуючи основній меті програми «Рак виліковний», яку визначив засновник фонду Рінат Ахметов, - впроваджувати світові стандарти лікування та діагностики онкозахворювань для людей в Україні.

"Сьогодні на базі провідного протипухлинного центру ми відкрили найбільше відділення контактної променевої терапії в Україні. Його основною особливістю є те, що це єдиний у нашій країні цілісно укомплектований комплекс - 2 апарати брахітерапії і все необхідне допоміжне обладнання. Можливості відділення дозволять приймати більшу кількість пацієнтів, і, найголовніше, - впроваджувати нові методики, яких до цього в Україні не було, зокрема, внутрішньотканинну брахітерапії, одним з достоїнств якої є низька ймовірність ускладнень », - сказав Заболотний.

Керівник програми «Рак виліковний» фонду Вікторія Миколаюк, відділення брахітерапії – «це найбільш системно укомплектоване відділення контактної променевої терапії, на базі якого медики зможуть проводити складні передові методики лікування раку, наприклад, внутрішньотканинну контактну променеву терапію, яку у даний час не проводять в жодному іншому онкодиспансері в Україні».

За словами Миколаюк, дане відділення укомплектоване відповідно до всіх європейських стандартів.

Вона пояснила, що специфіка променевої терапії полягає в тому, що «доза радіації підводиться, наприклад, у порожнинні органи безпосередньо до пухлини і не ушкоджуються здорові тканини, тобто відбувається мінімальне пошкодження здорових тканин». Такий метод лікування, зокрема, застосовується при пухлинах гінекологічних, раку шкіри, стравоходу, прямої кишки, грудей, використовується і як основний метод лікування, і як супутній.

«Це відділення в Донецьку є найбільшим в Україні, тут розміщено два сучасних лікувальних апарати. Тут був один апарат, ми його доукомплектували повністю і докупили позиції, яких не вистачало, на суму близько 2 млн грн. Все інше купили додатково - загальний бюджет оснащення цього відділення і ремонтних робіт тут становив 11 млн грн», - повідомила Миколаюк.

Вона підкреслила, що для пацієнтів Донецького протипухлинного центру лікування безкоштовне і порадила повідомляти Фонд про випадки, коли з хворого хтось раптом вимагатиме гроші.

«В даний час тут є все необхідне для лікування пацієнтів, і лікування проходитиме безкоштовно для пацієнтів онкодиспансеру. Якщо хтось братиме за це лікування гроші, то потрібно інформувати наш Фонд і диспансер», - акцентувала Миколаюк. При цьому вона відзначила: «Ми створили всі умови для того, щоб пацієнт мав можливість в Донецьку, в Україні пройти те лікування, яке до цього було недоступне».

Завідувачка радіологічного відділення ДОПЦ, головний радіолог України, професор кафедри онкологи доктор медичних наук, професор Наталія Семікоз повідомила: «Завдяки створеному унікальному відділенню контактної променевої терапії, або брахітерапії, яка у поєднанні з дистанційною променевою терапією є золотим стандартом лікування пухлин репродуктивної системи, порожнинних органів у чоловіків і жінок, ми зможемо надати допомогу відповідно до європейської практики ще більшій кількості пацієнтів».

Під час заходу також було проанонсовано будівництво нового радіологічного корпусу на базі Донецького обласного протипухлинного центру. Усі етапи і види робіт (проектування, будівництво, введення в експлуатацію), закупівлю високотехнологічного обладнання для корпусу фінансує фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».

Довідка УНІАН. Довідка УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Напрямки діяльності Фонду: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога. Засновник Фонду - відомий український бізнесмен Рінат Ахметов.

 

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