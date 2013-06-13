У Донецьку відкрито надсучасне відділення брахітерапії

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» у рамках програми «Рак виліковний. Своєчасне лікування і діагностика онкологічних захворювань», сьогодні, 13 червня, відкрив у Донецькому обласному протипухлинному центрі сучасне відділення брахітерапії.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії відкриття голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький зазначив, що головна мета перетворень у медицині - зробити все, щоб медичні послуги були якомога якіснішими і доступнішими для людей.

"Місія Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» багато в чому співзвучна з цією метою. За вісім років плідної роботи фонду зроблено багато у сфері поліпшення охорони здоров`я в нашій області. На основі державно-приватного партнерства в регіоні працює низка гуманітарних програм, спрямованих на вирішення найбільш актуальних проблем. У нас вже є позитивний досвід боротьби з туберкульозом. Онкологія - теж не вирок. Її можна і потрібно лікувати за допомогу новітніх технологій та обладнання. Відкриття відділення контактної променевої терапії в Донецькому онкоцентрі - ще один серйозний крок на шляху подолання цієї хвороби» , - сказав Шишацький.

Голова Донецької обласної ради Андрій Федорук, підкреслив, що на сьогоднішній день перед владою стоїть завдання посилити і наростити існуючу медичну базу для мешканців Донецька і області.

"Особливо це стосується онкослужби. І тут ми раді об`єднанню зусиль не тільки з боку влади медиків, а й великому внеску фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», завдяки якому ми відкриваємо сьогодні сучасне відділення брахітерапії. Таке тристороннє співробітництво вже добре зарекомендувало себе в рамках інших спільних проектів. Сподіваюся, що завдяки встановленому обладнанню та впровадженню на його базі світових стандартів у лікуванні онкології у пацієнтів істотно зростуть шанси на одужання», - сказав Федорук.

У свою чергу директор благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний зазначив, що фонд послідовно інвестує в розвиток радіології в країні, слідуючи основній меті програми «Рак виліковний», яку визначив засновник фонду Рінат Ахметов, - впроваджувати світові стандарти лікування та діагностики онкозахворювань для людей в Україні.