В перші роки подружнього життя розлучається 60% пар

Від 52% до 62% розлучень в Україні припадає на молоді сім`ї.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив директор Департаменту сім`ї та дітей Міністерства соціальної політики України Руслан Колбаса.

Він зазначив, що сьогодні підтримка держави повинна бути направлена на формування іміджу сім`ї, на підготовку молодих людей, які вступають до подружнього життя, оскільки є дуже багато викликів, до яких вони не готові.

“На сьогодні в Україні лишається високий рівень розлучень серед молодих сімейних пар. Молоде подружжя не проходить відповідні навчання. Якщо подивитись статистику, то пік розлучень припадає на перші роки подружнього життя - від 3-х місяців до півтора року. Саме в цей період виникає непорозуміння між чоловіком та жінкою, недовіра, фінансові труднощі”, - сказав він.

Колбаса також зауважив, що у 2012 році було укладено 278 тис. шлюбів, а відсоток розлучень сягнув 61%.

В свою чергу експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин, президент Всеукраїнського благодійного фонду “Сім`я” Адріан Буковинський зазначив, що серед пар, які живуть в громадянському шлюбі, 95% через певний проміжок часу розлучається.