На лікування онкохворих українців за кордоном виділять ще 38 млн

Президент України Віктор Янукович підписав Закон №283-VII «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо збільшення видатків на лікування громадян України за кордоном).

За проголосували 318 народних депутатів із 375, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект було розроблено з метою вжиття заходів стосовно врегулювання критичної ситуації щодо лікування онкохворих дітей та дорослих за кордоном.

Зазначається, що у державному бюджеті України на 2013 рік на лікування громадян за кордоном передбачено 13990,9 млн грн за загальної потреби 52 млн грн.

Законом передбачено виділення додаткових коштів у сумі 38 млн грн на лікування громадян України за кордоном.