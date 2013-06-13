Україна розширить виробництво препаратів для вакцинації

Міністерство охорони здоров`я шукає шляхів розширення виробництва на території України лікарських засобів для вакцинації. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова, відповідаючи на запитання представника бізнесу на міжнародній конференції «ABC: Ukraine & Partners», який проходить в Києві.

"Особливо нас цікавить сектор фармацевтичних препаратів для вакцинації і розширення сьогодні можливості для виробництва на території України низки фармацевтичних препаратів", - заявила Богатирьова.

Міністр також зазначила, що українська фармацевтична галузь залишається прибутковою і цікавою для інвесторів.

"Інвестор зацікавлений, щоб інвестиції приносили прибуток. Ми зробили прозорі умови для залучення інвестицій... Україна - не та країна, у якої немає позитивного досвіду (у сфері інвестиційної співпраці - УНІАН)",- сказала Богатирьова.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем`єр-міністрові Костянтину Грищенку за участю Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров`я, Держінформнауки, Національної і Медичної академій наук створити міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення системи вакцинації.

Раніше під час консультацій з громадськістю з приводу повернення довіри до імунопрофілактики населення і забезпечення якості і безпеки вакцинації Азарову було висловлено ряд пропозицій щодо виробництва вакцин, умов зберігання, підвищення кваліфікації і відповідальності імунологів тощо.

Представники опозиції раніше критикували уряд за зниження рівня вакцинації, зазначаючи, що за попередні 2 роки в країні спостерігається підвищення захворюваності на інфекційні хвороби: з кінця 2010 року почався черговий підйом захворювання на кір, краснуху і туберкульоз.