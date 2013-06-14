Чи дозволять в Україні трансплантацію не від родичів?

Народний депутат України Олег Гелевей (фракція “Свобода”) зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів» (щодо взяття гомотрансплантатів у живих донорів та померлих осіб).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Даним законопроектом передбачається запровадження норм, відповідно до яких у виняткових випадках можна буде брати анатомічні матеріали у живого донора незалежно від родинної чи будь-якої іншої належності до реципієнта. В нині діючому законі передбачено, що взяття гомотрансплантата (за винятком анатомічних матеріалів, здатних до регенерації) у живого донора допускається у випадках, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами (батько, мати, син, дочка, дід, баба, онук, онука, брат, сестра, дядько, тітка, племінник, племінниця).

Також законопроектом передбачено, що кожна повнолітня дієздатна особа може дати письмову згоду або незгоду стати донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті. Згода стати донором анатомічних матеріалів після настання її смерті може бути повною (щодо всіх анатомічних матеріалів, які можуть бути трансплантовані) або частковою (щодо окремих анатомічних матеріалів, які можуть бути трансплантовані). Особа має право відкликати, змінити або доповнити надану раніше згоду або незгоду.

Крім того, проект закону передбачає, що інформація про згоду або незгоду особи стати донором анатомічних матеріалів після настання смерті заноситься до відповідного реєстру. Надання даних з реєстру щодо згоди або незгоди стати донором анатомічних матеріалів після настання смерті можливе виключно після підтвердження факту смерті такої особи у встановленому порядку.

Також, згідно з законопроектом, взяття анатомічних матеріалів у померлої особи для трансплантації та (або) для виготовлення біоімплантатів не допускається у разі наявності зробленої цією особою за життя заяви про незгоду бути донором. У разі відсутності прижиттєвої згоди або незгоди особи стати донором анатомічні матеріали у померлої повнолітньої дієздатної особи можуть бути взяті виключно за згодою подружжя або родичів, які проживали з нею до смерті.

У померлих неповнолітніх, обмежено дієздатних або недієздатних осіб анатомічні матеріали можуть бути взяті за згодою їх законних представників.