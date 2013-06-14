Як вберегтися від літніх недуг

Під кабінетами терапевтів і лорів застуджених не менше, ніж узимку. Українські лікарі розповіли, що ангіни, отити і кишкові розлади - найпоширеніші хвороби, які люди можуть підхопити улітку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Під кабінетами терапевтів і лорів застуджених не менше, ніж узимку. Приходять з отитами та ангінами. Це, переважно, від переохолодження – надмірного купання у річці, чи сидіння під кондиціонером , ввімкненим на великий холод.

Щоб і не захворіти, і почуватися комфортно, лікарі пропонують потоки холодного повітря спрямовувати вгору, а не на себе, а температура має відрізнятись лише на 3-4 градуси від тієї, що надворі. Звертатись у травмпункт радять і людям, яких вкусила будь-яка тварина . Через рану в організм може потрапити правець – смертельно небезпечна хвороба. Збираючись у відпустку за кордон, радять поцікавитись, які хвороби поширені там і, за потреби, зробити щеплення. Окрім жарознижувальних таблеток, в аптечці відпочивальника мають бути тест-смужки для вимірювання ацетону, ліки проти алергії, дезінфікуючі та спеціальні соляні розчини, які допоможуть при отруєннях.

