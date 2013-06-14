Літні фрукти: калорійність і користь

Абрикоси: 50 ккал. У 100 г міститься майже половина середньої денної норми вітаміну А і близько 9% норми клітковини (а це досить багато).

Вишня: 50 ккал. Корисна вмістом вітаміну С і А, кожного - близько 20% денної норми в 100 грамах.

Суниця: 35 ккал. Дуже багата на клітковину, в 100 грамах суниці її близько 11% від норми.

Полуниця: 30 ккал. Крім великої кількості вітаміну С (вся денна норма в 100 грамах) багата на магній (близько 20% денної норми в 100 грамах).

Малина: 50 ккал. Одне з найбагатших джерел клітковини (близько 30% денної норми в 100 г). Також 100 грамів малини покривають третину потреби в магнії, калії та вітаміні С.

Персики: 40 ккал. Помірний вміст вітамінів, а цукру багато.

Ревінь: 20 ккал. Варто їсти заради вітаміну К - в 100 г ревеню міститься близько 90% середньої денної норми.

Слива: 45 ккал. Плюс - не містить натрію, мінус - забагато цукру.

Смородина: 63 ккал. Майже найвищий вміст вітаміну С серед усіх продуктів.

Черешня: 63 ккал. Дуже багато клітковини: у 100 грамах - близько 9% середньої денної норми.

Шовковиця: 40 ккал. У шовковиці мало натрію - можна їсти багато, не ризикуючи перевищити денний ліміт.

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