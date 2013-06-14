Україна посилила контроль за якістю продуктів, які поставляє у Росію

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України посилила контроль за якістю молочної продукції, що поставляється до Російської Федерації, у зв`язку з повідомленнями ЗМІ про виявлення антибіотиків у партіях сиру двох українських молочних підприємств, йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, офіційної інформації про виявлення антибіотиків у вітчизняних сирах від російських ветеринарних служб Держветфітослужба не одержувала.

У відомстві також зазначили, що кожна партія молочної продукції, що відправляється на експорт, проходить розширений лабораторний контроль, у тому числі і на наявність антибіотиків.

Як повідомляв УНІАН, Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) з 27 травня поточного року запровадила режим посиленого лабораторного контроль для українських компаній «Гадячсир» (Полтавська обл.) і «Прометей» (Чернігівська обл.) у зв`язку з виявленими в їхній продукції антибіотиками.