Як боротися з набряками

"Набряк це медичний термін для позначення припухлості. Це, скажімо так, загальна відповідь організму на пошкодження або запалення, - коментує Андрій Золотухін, фізіотерапевт. - Набряк може бути ізольований в невеликій області або впливати на весь організм. Ліки, інфекції, вагітність, і багато медичних проблеми можуть викликати набряклість".

Набряк виникає щоразу, коли дрібні кровоносні судини стоншуються, стають ніби "дірявими" і рідина з них потрапляє в довколишні тканини. Додаткова рідина накопичується, в результаті чого призводить тканини до набухання.

Набряк є нормальною реакцією організму на запалення або травми. Наприклад, вивих щиколотки, укус бджоли або інфекція шкіри буде завжди супроводжуватися набряком ушкодженої області. У деяких випадках, наприклад, при інфекції, це може бути навіть корисно. Збільшення рідини з кровоносних судин дозволяє більшій кількості білих кровоносних тілець потрапити на пошкоджену ділянку.

Лікування набряку

Лікування набряку часто означає лікування основної його причини.

- При алергії пошкоджену ділянку можна обробити антигістамінними і кортикостероїдами.

- Набряк в результаті закупорки рідини (наприклад, тромб) можна зменшити за допомогою препаратів для розрідження крові, і згусток повільно руйнується.

- Набряки ніг, пов`язані із застійною серцевою недостатністю або захворюваннями печінки, можна лікувати за допомогою діуретиків, наприклад, фуросеміда. Стабілізація рівня натрію в крові і спеціальна дієта також допомагає виводити зайву рідину з організму.

- Якщо набряк пов`язаний з вагітністю, добре допомагають жовчогінні препарати.

- Що ж до набряків на обличчі, домашній догляд включає холодні компреси на місця набряклості. Також потрібно зменшити вживання солі та рідини.