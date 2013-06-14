Лікувальні властивості кульбаби

В даний час в медицині експериментально підтверджений сприятливий вплив кульбаби лікарської на підшлункову залозу.

Настої і відвари її кореня сприяють виділенню інсуліну, зменшують запальний процес при панкреатиті.

При емфіземі легенів використовують протизапальний збір, до складу якого входить кульбаба. Для цього беруть в рівних частинах ягоди ялівцю, листя берези, корінь кульбаби. Заливають 2 скл. ложки сировини 1 скл. кип`ятку, 15 хв. нагрівають на водяній лазні, 45 хв. насоюють. Потім проціджують і додають воду до повної склянки. П`ють по 1 склянці 1–2 рази на день за 30 хв. до їжі.

Настоєм кореня рослини користуються в дерматологічній практиці. При діатезі: 6 г сухого подрібненого кореня заливають 1 склянкою води, кип`ятять 15 хвилин, проціджують, віджимаючи залишок сировини, і доливають води до первинного об`єму. Приймають по 100 мл 3 рази на день до їжі.

Сік з кореня кульбаби — ефективний засіб при гнійничкових шкірних захворюваннях. Сік з кореня рослини приймають по 50–100 мл в день.

При наривах, фурункулах і чиряках: 10 г подрібненої сировини (коріння і трава) заливають 1 склянкою кип`ятку, настоюють 3 години і проціджують. Приймають по 1 ст. ложці 1 раз на день.

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