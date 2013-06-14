Погода на вихідні: дощі, грози та +34°

14:12, 14 червня 2013
Країна
0

Температура у морях +26

Завтра, 15 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, під час гроз в окремих пунктах град.

 
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
 
За даними синоптиків, без опадів буде лише вночі у західних областях.
 
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
 
Температура вночі становитиме 14-19°, на узбережжі морів до 24°; вдень 27-32°, на півдні та сході до 34°, у західних областях 22-27°.
 
У Києві та Київській області місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
 
Температура вночі по області 14-19°, вдень 27-32°; у Києві вночі 16-18°, вдень близько 30°.
 
Сьогодні, 14 червня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-26°; в Дніпрі біля Києва - 23°.
 
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter