Погода на вихідні: дощі, грози та +34°

Завтра, 15 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, під час гроз в окремих пунктах град.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, без опадів буде лише вночі у західних областях.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 14-19°, на узбережжі морів до 24°; вдень 27-32°, на півдні та сході до 34°, у західних областях 22-27°.

У Києві та Київській області місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 14-19°, вдень 27-32°; у Києві вночі 16-18°, вдень близько 30°.

Сьогодні, 14 червня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-26°; в Дніпрі біля Києва - 23°.