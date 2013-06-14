До України не можна ввозити марганцівку

Держприкордонкомітет Білорусі попереджає своїх громадян, які виїжджають до України, про те, щоб не брали з собою марганцівку.

Про це повідомляє прес-центр ДПК Білорусі.

«Державний прикордонний комітет Білорусі попереджає про те, що у зв`язку з внесенням поправок до законодавства України до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів включено «калію перманганат» (марганцівку). Тому придбання, зберігання і транспортування вказаної речовини регулюється законом «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів», - наголосили в ДПК Білорусі.

Білоруське прикордонне відомство також звертає увагу громадян, які планують поїздку на територію України, що порушення правил зберігання і перевезення вказаної речовини через кордон українськими правоохоронними органами можуть бути кваліфіковані як злочини за відповідними статтями Кримінального кодексу України, в тому числі і як «контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів».

Довідка УНІАН. Калію перманганат наказом Комітету з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров`я України від 23 березня 1998 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів, які підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України», включено до списку №2 «Розчинники, окислювачі та інші хімікати промислового або побутового призначення, які використовуються у процесі виготовлення наркотичних або психотропних речовин».

За даними Центральної митної лабораторії, марганцівка – прекурсор, складова для виготовлення таких важких наркотиків, як амфетамін і кокаїн, у вільний продаж не надходить.