Людина, що впала на колії на «Шулявці», загинула

У Києві сьогодні о 8.11 на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену на станції «Шулявська» пасажир опинився на колії, у зв’язку з чим лінія працювала в обмеженому режимі.

Як повідомляє прес-служба метрополітену, о 8.50 тіло пасажира було вилучено з колії. Врятувати його життя не вдалося.

Рух потягів на Святошинсько-Броварській лінії метро відновлено.

Деякий час потяги курсували від станції «Лісова» до станції «Вокзальна» та від «Академмістечка» до «Святошина».