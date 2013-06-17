Людина, що впала на колії на «Шулявці», загинула
10:04, 17 червня 2013Країна
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Врятувати не вдалося
У Києві сьогодні о 8.11 на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену на станції «Шулявська» пасажир опинився на колії, у зв’язку з чим лінія працювала в обмеженому режимі.
Як повідомляє прес-служба метрополітену, о 8.50 тіло пасажира було вилучено з колії. Врятувати його життя не вдалося.
Рух потягів на Святошинсько-Броварській лінії метро відновлено.
Деякий час потяги курсували від станції «Лісова» до станції «Вокзальна» та від «Академмістечка» до «Святошина».
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