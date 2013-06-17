Наркоугруповання ввезло до України гашишу на $15 млн

Набула чинності ухвала Апеляційного суду Одеської області за кримінальною справою, яку порушили та розслідували слідчі СБУ стосовно громадянина Канади та двох громадян України, які налагодили міжнародний канал контрабандного ввезення на територію нашої держави особливо небезпечного наркотичного засобу - смоли канабісу (гашиш) на загальну суму понад 15 млн дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначається в повідомленні, наприкінці жовтня 2010 року в Іллічівський морський торгівельний порт з республіки Мозамбік прибув теплохід під прапором Панами. Згідно з товарно-супровідними документами, судно було завантажене керамічною плиткою, яка надійшла на адресу однієї з одеських фірм. У ході догляду вантажу правоохоронці виявили, що в коробках з керамічною плиткою, у спеціально обладнаних схованках, знаходились 759 брикетів з наркотичним засобом гашиш, загальною вагою 759 кг.

У результаті спецоперації оперативники СБУ встановили та затримали 36-річного мешканця Харкова та 21-річного мешканця Одеси, причетних до переправлення наркотичних засобів. Правоохоронними органами Німеччини у аеропорту м. Франкфурт-на-Майні був затриманий організатор контрабанди наркотиків та власник вантажу - 45-річний громадянина Канади.

Вироком суду зловмисників визнано винними у вчиненні контрабанди, незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах, скоєних організованою групою осіб, тобто злочинів, передбачених ст.305 та ст.307 Кримінального кодексу України.

Організатора злочинної групи засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а його спільників – до 2 років 1 місяця ув’язнення з конфіскацією майна.