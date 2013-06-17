Держветфітослужбі необхідно 160 млн на боротьбу зі сказом

Державній ветеринарній і фітосанітарній службі необхідно 160 млн. грн на заходи з ліквідації сказу в Україні.

"Під час мого звіту в Кабінеті міністрів влітку 2012 р. прем`єр-міністр поцікавився: скільки потрібно коштів, щоб оздоровити територію України від сказу? Відповів: 160 млн. грн. Ухвалили рішення: при формуванні бюджету на 2013 р. закласти зазначену суму для ліквідації сказу. Але, на жаль, Мінфін не врахував колегіальної думки", - сказав Горжеєв.

За його словами, боротися зі сказом дуже складно, оскільки на території України майже 30 видів тварин є носіями сказу.

При цьому голова Держветфітослужби нагадав, що свого часу Євросоюз для боротьби зі сказом виділив значні кошти на імунізацію диких тварин.

"Якщо простіше: по всій території розкидали приманки, які переривали ланцюжок передачі вірусу від тварин до тварини. Як результат цілеспрямованої роботи — Франція, Швейцарія і Угорщина практично звільнилися від сказу", - відзначив Горжеєв.

При цьому і в Україні 6 років тому проводилися подібні заходи, але для масштабної імунізації не вистачає коштів.

"На проведення всіх протиепізоотичних заходів нам виділяють щороку близько 90 млн. грн. Першочергове завдання — боротьба з туберкульозом та іншими зоонозами. Тому перш за все фінансуємо державні біофабрики для виробництва біопрепаратів. Щоб убезпечити себе від хвороби Ньюкасла, оскільки птахівництво в Україні дуже розвинене, потрібні препарати. Замовляємо... Додайте вакцини для щеплення всього поголів`я проти сибірки, проти сказу — для домашніх тварин. Причому останнє — безплатно. Мізерного залишку коштів вистачає на чотири-п`ять областей", - сказав Горжеєв.

Разом з тим, голова Держветфітослужби наголосив, що кошти на ліквідацію сказу окупилися б сповна.

"Коли ми починали боротися зі сказом у Луганській області, то було зареєстровано 160 неблагополучних пунктів. Під натиском профілактичних заходів хвороба стала відступати", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, кількість хворих на сказ тварин в Україні минулого року збільшилася порівняно з 2011 роком на 45% до 1762 тварин.

Серед хворих на цю хворобу, що представляє значну небезпеку і для людини, найбільше виявилося лисиць (591 випадок), кішок (438 випадків), собак (277) і великої рогатої худоби (135 випадків). При цьому збільшилася і кількість населених пунктів, в яких були зареєстровані випадки сказу тварин - до 1550 із 1080 роком раніше.

Упродовж року Держветфітослужба провела вакцинацію 160,4 тис. голів великої рогатої худоби, 1,7 тис. дрібної рогатої худоби, 1,5 тис. коней і 1,2 тис. свиней.