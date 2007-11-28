Три спортивних правила зроблять вас чарівними

Заклики медиків до активніших занять фізкультурою і спортом, щоб уникнути проблем пов`язаних із гіподинамією і ожирінням, все-таки виявляються почутими. Але, походивши місяць у тренажерний зал або на фітнес, більшість жінок і чоловіків розчаровуються результатами.

І вага не зменшилася, і здоров`я не додалося, тільки м`язи весь час ниють. Скільки ж треба займатися спортом, щоб був результат?

Перша умова успіху, як у справі скидання зайвої ваги, так і в оздоровленні організму в цілому – це регулярність.Якщо ви відвідуватимете тренажерний або спортзал раз у тиждень із перервою в 5-6 днів, то користь від цього буде мізерна.

Річ у тому, що наші м`язи мають пам`ять, яка працює протягом двох діб. Тобто, якщо ви тренували, скажімо, м`язи спини або сідниць, то для того, щоб вони постійно залишалися в потрібному тонусі, наступне тренування повинне відбутися максимум на третій день. Якщо пізніше, то можете вважати, що ви все починаєте з нуля, а минулого тренування ніби й не було, м`язи вже про це «забули».

Крім того, для досягнення і закріплення успіху потрібно дотримуватись, як мінімум, три основних правила.

- Тренування повинне продовжуватися не меншого 50-60 хвилин. Причому, це час активних вправ, а не просто перебування в спортзалі або задушевних бесід у роздягальні.

- Графіку занять маєте дотримуватися. Не можна один тиждень тренуватися, наприклад, у вівторок-середу-п`ятницю, а на наступній вже в понеділок-четвер-суботу.

- Якщо ваша мета не наростити м`язи, а тільки прибрати зайвий жир, необхідно контролювати своє харчування. Не їжте за дві години до занять, а після тренування утримаєтеся від їжі протягом години. Після фізичних вправ не рекомендується їсти білки тваринного походження (м`ясо, птаха, рибу, яйця, молочні продукти).

Інакше білкова їжа разом із фізичними вправами призведуть лише до збільшення ваги і об`єму тіла за рахунок збільшення м`язової маси без зменшення жирових відкладень.

Правда.ру