Сильний дощ залив дорогу у Криму

У Білогорському районі Криму сильні дощі залили дорогу "Сімферополь - Феодосія". Вранці 17 червня вода утруднювала рух автомобілів.

Інформація про затор на трасі, що виник у результату сильного дощу, надійшла від групи журналістів, яка перебувала в цей час у районі села Черемисівка.

Як повідомив УНІАН телефоном представник Державтоінспекції, "вранці була пробка. Співробітники ДАІ регулювали рух. Зараз пробки немає. Телевізійники просять у нас відео, а знімати вже й нічого".

У ДержНС Криму повідомили: "Ми можемо підтвердити: на вулиці йде дощ. Жертв і потерпілих немає".

Рятувальне відомство продовжило на понеділок штормове попередження, оголошене в Криму минулого тижня: зливи, грози, град, шквал 15-20 м/с. На річках очікується підняття рівня води на 0,3-0,8 м.