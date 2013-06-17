Небезпечного підйому рівня води на Дунаї поки не очікують

Небезпечного для населення підйому рівня води на українській частині р. Дунай (Одеська обл.) поки що не очікується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістам заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«За попередніми прогнозами, небезпечних рівнів затоплення ми наразі не очікуємо. Сподіваємося, що цей паводок, який спостерігається на Дунаї, пройде спокійно на українській частині», - сказав Прокопенко.

За його словами, у найближчі два дні рівень води на Дунаї в Україні підвищиться на 7-25 см, що не несе загрози для жителів прибережних міст. На даний момент рівень води на ділянці від Рені до Вилкового піднявся на 5 см, при цьому в районі Вилкового відзначається падіння на 3 см.

Водночас, за словами заступника директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Віктора Кучери, служба вже підготувала два наметові містечка біля Рені і Килії на випадок паводку, кожне з яких розраховане на 250 чоловік особового складу ДСНС і 100 відселених за необхідності жителів.

«Продовжується розгортання польових містечок для розміщення сил і засобів Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також розгортаються намети для прийому населення, яке може бути відселене з місць можливого затоплення. На сьогодні розгорнено два наметові містечка в селі Орловка біля Рені, а також біля міста Килія», - сказав Кучера.

Він також зазначив, що для реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути унаслідок розливу Дунаю, готові 400 чоловік особового складу ДСНС і 100 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, через рясні опади на території Західної Європи почався розлив річок Ельба, Влтава, Дунай та інших. Стихія атакувала і найближчих сусідів України - Угорщину і Словаччину. Рівень Дунаю в угорській столиці 9 червня досяг критичної позначки у 8 метрів. Повінь завдала істотного збитку Німеччини і Чехії. Сьогодні паводкова хвиля перебуває на кордоні Сербії і підходить до Румунії.