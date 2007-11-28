Ніч без сну погіршує пам`ять

Ще один доказ тісного зв`язку між сном і пам`яттю отримав Метью Уокер із Гарварду.

Він і його колеги встановили, що навіть одна ніч без сну може помітно вплинути на орган, який відіграє важливу роль у процесі закріплення нових знань у пам`яті.

10 студентів-добровольців провели одну ніч без сну, після чого їм показали 30 слів, які вони повинні були запам`ятати. Через два дні експериментатори перевірили надійність запам`ятовування.

Як і очікувалося, ці 10 чоловік запам`ятали значно менше слів, ніж група з 10 студентів, які спали як завжди (в середньому на 40 %). Був виявлений також зв`язок між емоційним забарвленням слів і надійністю їх запам`ятовування.

Те, що позитивно і негативно забарвленні слова краще запам`ятовуються, було встановлено й раніше.Але під час роботи з`ясувалося, що у добровольців, які пропустили одну ніч сну, негативні слова вкарбувалися в пам`ять набагато глибше, ніж всі інші.

Позбавлені сну студенти запам`ятали лише на 19% менше "негативних" слів, ніж добровольці іншої групи, проте "позитивних" - на 59% менше.

Щоб дізнатися, яка частка мозку відповідає за таке "забарвлення", дослідники повторили експеримент з іншою групою добровольців.

Цього разу вони використовували функціональний магнітно-резонансний сканер, щоб контролювати мозкову діяльність на той момент, коли студенти розглядали ряд емоційно нейтральних фотографій.

З`ясувалося, що у студентів, які пропустили звичайний нічний сон, гіппокамп проявляв набагато меншу активність. А ця частина мозку дуже важлива для запам`ятовування.

Наразі дослідники мають намір детальніше вивчити зв`язок між пам`яттю та емоціями.

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