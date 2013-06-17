Завтра в Україні +33°

Завтра у східних областях України, у Криму та Приазов`ї, а вдень і на крайньому заході очікуються короткочасні дощі, грози.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, при грозах окремі пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 24°, в західних та північних областях 11-16°; вдень 23-28°, на півдні країни та Закарпатті місцями 30-33°.

У Києві та області у вівторок - без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 23-28°, у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-25°; у Дніпрі біля Києва 24°.