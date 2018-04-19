Двом третинам випадків інсульту можна запобігти

Людина жива до тих пір, поки б`ється її серце. Але як особистість вона існує, поки здоровий її мозок - саме цей орган називають верховним головнокомандуючим організму. Чи можна повністю відновитися після мозкових катастроф?

Про це наша розмова з Володимиром Криловим, членом-кореспондентом РАМН, керівником Клініки невідкладної нейрохірургії НДІ швидкої допомоги ім.Скліфосовського.

- У Росії щорічно відбувається 450 тисяч інсультів. Хто складає групу ризику? І у яких пацієнтів прогноз найбільш несприятливий?

- Сталін, Черчіль і Рузвельт померли від крововиливу в мозок. Один постійно палив і не займався спортом, другий був огрядний і товстий, а третій - худий і енергійний. Раніше всіх - в 63 роки - помер худий і рухливий Франклін Рузвельт, другим пішов Сталін - в 73 роки, а огрядний Черчіль дожив до глибокої старості - 90 років. Хоча будь-який лікар вам скаже, що все повинно було б бути навпаки.

З упевненістю можна сказати одне: двом третинам інсультів можна запобігти. Для цього вже сьогодні є всі можливості.

Основна група ризику - пацієнти із стенозом (звуженням) сонних артерій. Ця проблема легко виявляється за допомогою ультразвукового дослідження і магнітно-резонансної ангіографії і усувається за допомогою нескладної операції. Якщо зробити це обстеження обов`язковим для людей старше 50 років, від раптової смерті і інвалідності можна врятувати десятки тисяч осіб!

40 тисяч щорічно вмирають через крововилив у мозок на фоні високого тиску. Якщо дотримуватися елементарних правил контролю за тиском і не провокувати його підвищення - можна врятувати і цих людей.

Миттєвою смертю нерідко закінчується розрив аневризми мозкових артерій. Відчути аневризму неможливо. Але якщо у родичів першої лінії були інсульти - потрібно пройти комп`ютерну діагностику. Ця патологія іноді передається по спадковості.

До речі, після того, як в Росії відкрилися федеральні судинні центри, намітилася тенденція до зниження числа інсультів. А як тільки збільшилося число операцій при різних видах інсультів, смертність стала упевнено знижуватися.

- Вважається, що передвісниками інсультів є запаморочення і захитування в транспорті.

- Запаморочення можуть бути як першими симптомами інсульту, що насувається, так і проявом захворювання середнього вуха і зорового аналізатора. Тому не потрібно ні панікувати, ні відмахуватися від насторожуючих симптомів. Краще звернутися до лікаря, який визначить тактику обстеження.

- Нейрохірургія переживає зараз справжній технологічний бум...

- Андрій Миронов помер від розриву аневризми головного мозку - у нього була судинна патологія, що не діагностувалася. Зараз завдяки комп`ютерній і магнітно-резонансній томографії вона легко виявляється і попереджувально віддаляється. За допомогою цих обстежень ми можемо точно визначити, в якому ступені пошкоджений мозок і який ступінь його відновлення.

Справжній прорив в хірургії - метод нейронавігації, завдяки якому ми точно визначаємо місцезнаходження ураженої ділянки і вибираємо найменше травматичний підхід до нього. Застосовуючи відеоендоскоп, ми не розрізаємо мозок, як раніше, а за допомогою пункції (проколу) і легкого розсовування вставляємо в мозок оптичний пристрій, який дозволяє побачити структури мозку в тому ж ступені, що і мікроскоп, - це робить хірургічне втручання менш травматичним, але таким же ефективним, як і операції відкритого доступу. Завдяки сучасній техніці в більшості випадків ми з упевненістю прогнозуємо ступінь відновлення.

- Чула, що на тій же томографії лікар іноді бачить патології, не сумісні з життям, - а людина живе і чудово себе відчуває.

- Раніше говорили, що матерія - первинна, а свідомість - вторинна. У нейрохірургії це актуально і сьогодні. Зміни накопичуються непомітно для пацієнта, а потім відбувається перехід кількості в якість - і людину везуть з сиреною, що реве, в лікарню. Для цього і потрібна превентивна діагностика, щоб попередити захворювання, поки його видно тільки на картинці.

- Останніми роками нейрохірургія використовується навіть для лікування наркоманії.

- Хірургічна дія на психіку застосовувалася ще в 30-50-х рр. минулого століття. Тоді за допомогою лоботомії лікували буйних хворих. Тепер за допомогою лоботомії в деяких клініках намагаються лікувати наркоманів. Після цієї операції люди дійсно відмовляються від наркотиків. Але при лоботомії відбувається втручання в ті структури мозку, які міняють психіку і структуру особистості людини.

- Вашими пацієнтами були Віталій Соломін, Микола Караченцов, Наталія Гундарева, Василь Аксенов, журналіст Олег Кашин. Чи правда, що творчі люди після мозкових катастроф відновлюються швидше?

- Є спостереження, що швидкість відновлення залежить від характеру людини. Відмічено також, що чим активніше людина працювала до травми, тим швидше вона відновлюється після неї.

- Ви проводили дослідження, в якому намагалися встановити, чи існує зв`язок між мозковими порушеннями і творчими здібностями...

- Мозок генія нічим не відрізняється від мозку звичайної людини, а мозкові порушення, всупереч поширеній думці, не сприяють геніальності. Але навіть важкі нейрохірургічні захворювання не можуть перешкодити людині творити і радіти життю. Яскравий приклад - художник Борис Кустодієв. У нього була пухлина хребта, яка прикувала його до інвалідного візка, але саме в період хвороби паралізована молода людина створила шедеври і увійшла до історії як найбільш життєрадісний художник.

ЯК УНИКНУТИ ІНСУЛЬТУ?

1. Стежте за тиском - його підвищення на 10 мм рт. ст. збільшує ймовірність інсульту в 1,5 разу, на 20 мм рт. ст. - в 2 рази.

2. Відмовтеся від шкідливих звичок - у людей, що регулярно вживають алкоголь, артеріальний тиск вищий, ніж у непитущих, на 7 мм рт. ст.

3. Обмежте надходження тваринних жирів.

4. Більше рухайтеся. Це не тільки покращує кровообіг, але і спалює надлишки енергії.

5. Якщо серед ваших найближчих родичів були випадки інсульту, після 20 років зробіть комп`ютерну томографію.

6. Після 50 років пройдіть ангіографію - перевірте стан артерій.

7. Тренуйте пам`ять і розумові здібності - вирішуйте головоломки, вивчайте напам`ять вірші.

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