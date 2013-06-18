Чим корисна маска з полуниць

У червневі спекотні дні не може бути кращої маски, ніж полунична. Буквально 3-4 ягоди прекрасно відновлять шкіру. Є маса варіації виготовлення. Потрібні кілька полуниць, чайна ложка натуральних вершків або натурального йогурту та кілька крапель мигдалевої олії – все розтираємо.

Людям, у яких жирна шкіра, радять не зловживати такою маскою.

Це супермаска для жінок за 30. Вона освіжає, відновлює шкіру, з`являються відчуття розгладженості. Нанесіть її на шкіру обличчя на 10 хвилин, але не довше. Кремом після цього не користуйтесь. Взагалі не розумію, для чого після маски, коли шкіра розігріта, забивати пори кремом, - веде далі.

Маску роблю двічі на тиждень в будь-який час дня, крім того раз на тиждень користуюсь славнозвісним скрабом з кавової гущі. А кожного ранку ось що роблю. Заздалегідь розминаю полуниці, викладаю в контейнер для льоду і заливаю джерельною або мінеральною негазованою водою. Контейнер ставлю до морозильної камери. Кожного ранку витягаю чудо-кубик і протираю обличчя – це чудовий тонік для ранкового використання, - ділиться досвідом Оксана.

І ще один варіант. Просто розтерти полунички і нанести на 15 хвилин на щічки та ніс. Це чудовий відбілювач шкіри для тих, хто у сонячні дні страждає від надмірного прояву веснянок.

gazeta.ua