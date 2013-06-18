Спека вбиває серце: як вберегтися

В Україні синоптики фіксують нові температурні рекорди ще на початку літа. Лікарі благають українців не забувати про елементарний порятунок, а синоптики, своєю чергою, радять готуватися до ще вищих температур, повідомляє ТСН.

Людям важко переносити спеку, яка призводить до проблем із серцем і слабкості. У групі ризику літні люди, є і ті, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Незважаючи на важливість віку, спеку важко переносити будь-кому. На цей випадок лікарі радять запасатися нашатирем і алкоголем. Це потрібно для того, щоб змащувати потилицю, скроні, поверхні рук і ніг в місцях, які згинаються. Відтак, алкоголь допоможе знизити температуру тіла і привести до тями людину.

Вистояти допоможе і правильне меню: не об`їдатися, віддати перевагу овочам і фруктам і забути про газовані напої. Лікарі радять вживати лише воду, зелений чай і натуральні соки.

За прогнозами синоптиків, з 25 червня через територію України буде переміщуватися атмосферний фронт, який буде проявлятися випадінням короткочасних дощів. Можливі також сильні зливи, град і шквалисте посилення вітру. Втім, така перерва буде короткою - потім українці знову знемагатимуть від спеки.