Як схуднути за допомогою селерового супу

Боннський суп - це овочева юшка з 6 цибулин, 6 помідорів, качана капусти, 2 болгарських перців, 1 пучка зелені селери і 1 пучка петрушки. Цей суп повинен складати більшу частину раціону, а доповнювати його можна в різні дні фруктами (2 дні), овочами (крім картоплі, 2 дні), вареним м`ясом (2 дні) і бурим рисом (1 день). Загалом, харчуватися таким чином потрібно 7 днів.

У чому сенс дієти на боннському супі? Її адепти повідомляють, що секрет - у чудодійній силі селери і петрушки. Їх у жодному разі не можна виключати з супу, так що сильний специфічний запах терпіти доведеться. Як думаємо ми - секрет насправді саме в ньому. Адже якщо тебе чекає смердюче вариво, то навіщо взагалі їсти? Краще вже худнути.

А якщо серйозно, то принцип дії «боннського супу», як і будь-якої дієти, - в обмеженні калорійності. У самому супі калорій мінімум, у додаткових продуктах - теж. Утім, просте обмеження калорійності і без селери діє відмінно, так навіщо мучити себе неприємним запахом?

До того ж, раціон більшості з семи днів дієти «боннський суп» містить занадто мало білків. Це загрожує порушенням обміну речовин і руйнуванням м`язів, сухожиль і кісток. І ті два дні, коли треба їсти по 500 г відвареного м`яса, нічого не «компенсують» - поживні речовини потрібні щодня. Що стосується вітамінів, то за час, поки приготуються всі овочі з цього супу, майже всі вітаміни зруйнуються десь на половину.

Який вердикт для дієти «боннський суп»? Овочеві юшки - гарний спосіб перебити голод, коли ти на дієті. У той же час вони не можуть бути основною складовою раціону, оскільки містять багато вуглеводів і мало білка, вітамінів і жирів, необхідних для їх засвоєння. Наявність у селері «жироспалювальних» властивостей не доведена науково, так що псувати нею суп, якщо запах тобі неприємний, зовсім не обов`язково.

lady.tochka.net