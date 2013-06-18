Чим втамувати літню спрагу

Дієтолог і бармен поділилися порадами, що краще пити влітку, щоб втамувати спрагу і залишитися здоровим. Виявилося, що, наприклад, традиційним для літа квасом напитися неможливо, а крім того, він може додати кілограми.

Лікар-дієтолог Ольга Позняк не радить у спеку захоплюватися такими популярними напоями як квас або пиво: і спрагу не заспокоїш, і здоров`я підірвеш.

"Тамувати спрагу квасом неправильно Це десертний напій, в ньому міститься значна кількість цукру, а значить, його прийом підвищує рівень глюкози в організмі Після того, як вип`єш солодкий напій, хочеться пити ще ..», - каже Позняк.

Крім того, часто вживаючи квас можна набрати зайві кілограми.

"Багато набирають у літній час вагу за рахунок вживання напоїв містять цукор. Найпопулярніший торік окрошечний квас, нібито несолодкий, містить не набагато менше цукру, ніж звичайний. Він не втамовує спрагу, людині хочеться більше пити, а зайва рідина в організмі призводить до підвищення артеріального тиску, набряклості і підвищеного потовиділення », - пояснює дієтолог.

Схожий ефект викликає і пиво. "Алкоголь в організмі веде себе приблизно так само, як і глюкоза - вимагає для себе рідини, хоча створюється враження, що воно полегшує спрагу через те, що воно холодне і несолодке », - сказала Позняк.

За словами бармена Олексія Бажайкіна, влітку люди вважають за краще пити лимонади, різні морси - журавлинний і брусничний.

"Найпопулярніший напій влітку мохіто - алкогольний або неалкогольний, це залежить від настрою і стану людини м`ятно-лаймове поєднання освіжає, а лайм втамовує спрагу Все це на основі содової води робиться, а газована вода добре втамовує спрагу ..», - сказав Бажайкін.

Лікар-дієтолог попереджає, що пити газовану воду потрібно дуже акуратно.

"Дуже багато протипоказань для вживання газованої води. Газ стимулює секрецію травних соків, що протипоказано при багатьох захворюваннях шлунково-кишкового тракту, таких як гастрити з підвищеною секрецією шлункового соку, панкреатити, гепатози, коліти та інші, крім того газ накопичується в шлунку і кишечнику , викликаючи здуття, погіршуючи травлення », - сказала Позняк.

Не варто зловживати, на думку фахівця, і мінеральними водами - їх потрібно підбирати разом з лікарем, так як відомі на сьогоднішній день мінеральні склади вод різні, а значить і показання до їх вживання - дуже різні. Але якщо хочеться випити "мінералки" і немає протипоказань, то можна випити зовсім небагато, але небажано "ковтати" склянками багато разів протягом дня.

Можна, за словами дієтолога, взяти приклад зі спортсменів і людей, які ведуть активний спосіб життя. "Вони з потом втрачають багато вологи і мінеральних солей, тому їм рекомендується пити спортивні ізотонічні напої, які відновлюють втрату не тільки рідини, але сольових компонентів», - пояснила Позняк.

Лікар-дієтолог зазначає, що здоровій людині старше 18 років у середньому рекомендується вживати рідини не менше 1,5-2 літрів на день, включаючи чай або суп.

"Скільки повинна випивати людина води в день залежить від багатьох чинників. Це стан здоров`я та обміну речовин, умови праці і так далі У 1,5-2 літра входять всі рідини, які людина спожила за добу, але вгамовувати спрагу рекомендується все-таки чистою питною водою », - сказала Позняк.

Вона зазначила, що в спеку не варто пити крижану воду. "Коли організм перегрітий - йде активна регуляція теплообміну, судини розширені, і якщо ми п`ємо холодну воду, то судини слизової ротоглотки різко звужуються, знижується місцевий імунітет, а якщо ще є і" прихована "інфекція, то людина цілком може захворіти», - попереджає лікар-дієтолог.

На її думку, краще пити воду кімнатної температури, можна злегка охолоджену, якщо немає схильності до простудних захворювань. "Можна додати кілька кубиків льоду і часточку лимона», - додала Позняк.