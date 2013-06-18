Електронну чергу створять в усіх дитсадках країни

Створення єдиної електронної бази даних реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади має бути завершене до кінця нинішнього року, заявляє віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул.

Як передає кореспондент УНІАН, під час селекторної наради з керівниками регіонів з питань виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича «Діти – майбутнє України» Вілкул заявив: «До кінця року забезпечити у всіх дитячих садках електронну чергу під відповідальність голів облдержадміністрацій».

Віце-прем`єр також пояснив: "Зараз батьки іноді записують свою дитину не в один, а в 3-4 садки одночасно, а персональні бази дитсадків цього не враховують".

Вілкул зазначив, що єдина база даних дозволить ефективніше контролювати дітей, які перебувають в черзі до дитячого садка.

Він також відзначив, що всі регіони мають скласти плани створення системи електронних черг у кожному дитсадку для того, щоб, як тільки в сім`ї народжується дитина, вони могли її записати в дошкільний навчальний заклад. На думку Вілкула, система електронних черг дозволить прогнозувати наповнюваність дитсадків, а у батьків "буде комфорт і розуміння, що їхня дитина в певний період піде в дитсадок".

Він наголосив: "Нам необхідно в нинішньому році це завершити".

У свою чергу, міністр освіти і науки України Дмитро Табачник повідомив, що повністю пілотний проект зі створення електронної черги в дитсадках створено в Дніпропетровській області, де з грудня 2012 року всі дошкільні навчальні заклади (більш як 900) у регіоні підключені до єдиного порталу "Електронний дитячий садок".

Разом з тим, за словами міністра, найближче до реалізації цього проекту Кіровоградська обл.

Крім того, 17 регіонів планують завершити цю роботоу або до початку навчального року, або до кінця 2013 року.