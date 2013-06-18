Опікунів не звільнять від податку на нерухоме майно

Верховна Рада України відхилила законопроект про внесення змін до статті 265 Податкового кодексу щодо об`єктів житлової нерухомості.

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду законопроекту в другому читанні народні депутати не підтримали пропозицію про повернення його до профільного комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання.

За відповідне рішення проголосували 223 народних депутата із 321 зареєстрованого у сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося не оподатковувати податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об`єкти житлової нерухомості, які належать прийомним сім`ям, сім’ям опікунів, піклувальників дітей, у яких виховується троє та більше дітей, а також об`єкти житлової нерухомості, які належать дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їхнього числа, але не більше одного такого об`єкта на дитину.