Ківі здатний замінити будь-які пігулки

Учені з Америки встановили, які фрукти найбільш корисні для нашого організму. Дослідники університету Baylor у Далласі ретельно вивчали властивості 27 продуктів.

У підсумку фахівці відзначили, що ківі є найбільш корисним плодом. Цей фрукт багатий на вітамін Е, повний антиокислювачів і речовини лютеїну. Саме ці компоненти ківі здатні запобігати проблемам з зором. До того ж компоненти цього фрукта перешкоджають формуванню кров`яних згустків – тромбів.

Раніше були відомі інші факти про користь ківі. У цьому плоді особливі багато вітамінів А, В, С, мінеральних солей, а також дубильної кислоти і ферментів, які розчиняють білок. З`їдаючи один ківі на день, людина покриває добову норму вітаміну С, який здатний укріплювати імунну систему, кровоносні судини, а також підвищує опірність організму в боротьбі з захворюваннями. До того ж цей вітамін допомагає людині уникати стресів. До того ж ківі багатий на магній, мінеральні солі (калій) і клітковину. Остання, у свою чергу, сприяє виведенню з організму холестерину і нормалізує травлення.

Американські вчені номінували й інші харчові продукти, особливо корисні для людини. Зокрема, на другому місці після ківі опинився ячмінь. Він знижує рівень поганих жирів на 17,4%. Саме тому дослідники настійно рекомендують замінити сніданок з вівсянки на ячмінну кашу.

Третє місце дісталося журавлині. Ця ягода завдяки темно-червоному кольору багата на флавоніди, речовини які захищають організм від інфекцій, ризику удару і онкологічних хвороб.

Четвертий за списком кефір. Це незамінне джерело кальцію. До того ж він вигідніше зберігає корисні молочно-кислі бактерії, ніж молоко або йогурти. Медики рекомендують щодня випивати по 300 міліграм цього напою. П`яте місце посіла капуста брокколі. Паростки цього овоча містять на 20% більше антиракових речовин, ніж інші продукти.

Що стосується переможця цього рейтингу ківі, то його ще використовують у косметології. Фахівці стверджують, що маска з цього плоду дуже корисна для шкіри обличчя.

У плоді ківі середнього розміру міститься 75 міліграм вітаміну С, 0,3-0,4 г жиру, 11 г вуглеводів, 1 г білка, 2,6 г клітковини, 4 міліграми натрію, холестерину немає взагалі. Калорійність ківі складає 46 кал. Останні експерименти норвезьких учених показали, що цей продукт активно спалює жири, які блокують артерії. Це у свою чергу, знижує ризик утворення тромбів. Таким чином, медики рекомендують з`їдати в день хоча б один плід ківі, який допоможе уникнути багатьох хвороб, зокрема хвороб очей.

utro.ua