Україна посилила ветконтроль за продукцією на кордоні з Росією

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України посилила контроль на кордоні Луганської і Воронезької (Росія) областей за переміщенням продукції тваринного походження, щоб уникнути розповсюдження в Україні вірусу африканської чуми свиней (АЧС), повідомили УНІАН у відомстві.

Згідно з повідомленням, у прикордонних регіонах вже встановлено п`ять постів, на яких працюють фахівці ветеринарної міліції та співробітники ДАІ. У відомстві пояснили, що подібні пости допоможуть запобігти незаконному переміщенню тваринницької продукції з Росії та проникненню вірусу АЧС в Україну.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році випадки виникнення АЧС були зафіксовані на території Російської Федерації, а 31 липня 2012 року аналогічний випадок було виявлено в селі Камишеватка Запорізької області.

Мінагропрод і Держветфітослужба ініціювали розробку постанови про заборону ввезення на територію України харчових продуктів для власного споживання без упаковки виробника

Крім того, в травні ц.р. Україна заборонила ввезення свинини з Білорусі у зв`язку з повідомленнями ЗМІ про випадки загибелі тварин через АЧС.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине.