У Києві понад 5 тисяч хворих на ВІЛ/СНІД

Більше 5 з половиною тисяч киян хворі на ВІЛ/СНІД.

Такі офіційні дані навів Міжнародний альянс із ВІЛ/СНІДу в Україні. Столиця зараз на сьомому місці за рівем захворюваності серед всіх адміністративних одиниць. За словами фахівця альянсу Галини Надути, столиця зараз знаходиться в групі найбільш ураженої епідемією ВІЛ/СНІД.

«... це 205 випадків на 100 тисяч населення. А на початку 2007 року, тобто станом на перше січня, були 164 випадки на сто тисяч населення. Споживачі ін`єкційних наркотиків залишаються головним чинником розповсюдження епідемій ВІЛ-інфекції в місті Київ», - сказала фахівець альянсу.

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