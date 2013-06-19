Прийнято закон щодо виробництва дитячого харчування

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект закону про внесення змін до статті 154 Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку виробництва продуктів дитячого харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 305 народних депутатів із 370, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом вносяться зміни до пункту 154.2 статті 154 Податкового кодексу України.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту закону, чинна редакція пункту 154.2 статті 154 Податкового кодексу України передбачає звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва у разі, якщо він спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів.

Внесення змін до пункту 154.2 статті 154 Податкового кодексу України дасть можливість підприємствам-виробникам дитячого харчування за рахунок звільнення від оподаткування прибутку спрямувати отримані кошти на придбання сучасного технологічного обладнання, впровадження новітніх технологій, налагодження випуску нових продуктів харчування для дітей всіх вікових груп, які зможуть конкурувати з імпортною продукцією та розширити асортимент продуктів, що сприятиме збільшенню обсягів виробництва, підвищенню якості, розширенню асортименту і зменшенню роздрібних цін на продукти дитячого харчування.