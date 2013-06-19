В Україні знеструмлено понад 140 населених пунктів

В Україні в ніч з 18 на 19 червня внаслідок несприятливих погодних умов (гроза та шквалисті пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 141 населеного пункту у чотирьох областях.

Про це УНІАН повідомили у державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, без електропостачання залишилися 86 н.п. у Львівській області, 33 н.п – у Тернопільській, 17 н.п. – в Івано-Франківській та 5 н.п. - у Закарпатській.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.