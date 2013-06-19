Азаров доручив надати невідкладну допомогу дітям в Болгарії

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив невідкладно забезпечити надання необхідної допомоги українським дітям, які отримали опіки під час проведення міжнародного фольклорного фестивалю «Сонце, радість і краса» у болгарському Несебрі.

Як повідомляє Урядовий портал, цим питанням Азаров доручив зайнятися віце-прем’єр-міністру Костянтину Грищенку, міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій, міністру закордонних справ Леоніду Кожарі та міністру фінансів Юрію Колобову відповідно до їхньої компетенції.

Як повідомляв УНІАН, 22 дівчинки з України, які беруть участь у фестивалі "Сонце, радість і краса" у Несебрі, потрапили до лікарні Бургаса з опіками ступні.

Це сталося 17 червня близько 17.00. Українські танцівниці вийшли на сцену босоніж. Температура повітря була близько 35 градусів. Гумове покриття сцени розігрілося до температури 50-56 градусів, однак організатори цього не помітили. Після виступу діти поскаржилися на опіки і були відправлені до лікарні.