Регіони України забезпечені протитуберкульозними препаратами

Всі регіони України на сьогодні забезпечені протитуберкульозними препаратами для лікування хворих на туберкульоз в Україні, повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Як зазначили у прес-службі, на сьогодні в Україні проведено централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів та витратних матеріалів в рамках реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки. На ці потреби згідно із бюджетом загальнодержавної програми на 2013 рік виділено 176 млн грн. Обсяги препаратів визначалися, виходячи з розрахунків, які надійшли від регіонів.

“Таким чином, усі області України забезпечені кількістю ліків необхідною не лише для здійснення лікування хворих на туберкульоз, а й для формування річного запасу з метою уникнення переривання лікування”, - йдеться у повідомленні Держслужби соцзахворювань.

У прес-службі також зазначили, що найближчим часом фахівці МОЗ України та Держслужби України соцзахворювань здійснять перевірку роботи протитуберкульозних закладів семи областей України.