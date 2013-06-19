Регіони України забезпечені протитуберкульозними препаратами
09:24, 19 червня 2013Країна
0
Заявляють чиновники
Всі регіони України на сьогодні забезпечені протитуберкульозними препаратами для лікування хворих на туберкульоз в Україні, повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.
Як зазначили у прес-службі, на сьогодні в Україні проведено централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів та витратних матеріалів в рамках реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки. На ці потреби згідно із бюджетом загальнодержавної програми на 2013 рік виділено 176 млн грн. Обсяги препаратів визначалися, виходячи з розрахунків, які надійшли від регіонів.
“Таким чином, усі області України забезпечені кількістю ліків необхідною не лише для здійснення лікування хворих на туберкульоз, а й для формування річного запасу з метою уникнення переривання лікування”, - йдеться у повідомленні Держслужби соцзахворювань.
У прес-службі також зазначили, що найближчим часом фахівці МОЗ України та Держслужби України соцзахворювань здійснять перевірку роботи протитуберкульозних закладів семи областей України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter