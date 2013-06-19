Чому не можна пити алкоголь у спеку

Марія Величко, сімейний лікар, попереджає: якщо ви збираєтеся пропустити стаканчик-другий на пікніку з друзями або на пляжній вечірці, подумайте ще раз. Вживання алкоголю в спекотну погоду може призвести до зневоднення і збільшує ймовірність нещасних випадків.

Головна небезпека пияцтва у спеку - ризик теплового удару у зв`язку зі зневодненням організму, яке викликає алкоголь. Він діє як сечогінне, іншими словами, наше тіло виводить рідину не через піт (як прояв терморегуляції), а через сечу. Терморегуляція не відбувається і це може призвести до перегріву.

Небезпека в тому, що ми, будучи "під градусом", можемо пропустити ознаки зневоднення або прийняти їх за прояви сп`яніння. Головний біль і запаморочення, слабкість, сухість у роті, нудота - і все це не про п`яні "вертольоти", а саме про зневоднення!

Споживання алкоголю також може впливати на центральну нервову систему, викликаючи у нас зайву тягу "до пригод". Зокрема, ми не можемо тверезо міркувати, коли, скажімо, час сховатися в тінь або почати пити воду замість алкоголю.

Крім того, влітку люди часто залучаються до різних активностей на свіжому повітрі, таких як плавання, катання на банані і т.п. І це все дуже небезпечно - алкоголь порушує рівновагу, уповільнює рефлекси, змінює баланс і координацію, впливає на дихання людини і ковтальні рефлекси, які необхідні для безпечного плавання.

Висновок:

- Подумайте, перш ніж пити: якщо ви збираєтеся проявляти активність, безпечніше буде утриматися.

- Перебуваючи на воді, суворо дотримуйтесь техніки безпеки і правил пляжу.

- Не забувайте закусувати: їжа допомагає уповільнити дію алкоголю. Важливо відзначити, що солодкі напої, такі як кола і сік, в поєднанні з алкоголем можуть призвести до гіпоглікемії (різке зниження рівня цукру в крові).

- Пийте воду! Хоча вода, це, можливо, не ваш напій, це найкраще для вашого здоров`я! Експерти стверджують, що потрібно випивати 2 л чистої, дистильованої води щодня, щоб залишатися здоровою і тримати тіло в тонусі.

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