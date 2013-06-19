Україна за рівнем смертності - на другому місці в світі

Україна займає друге місце в світі за рівнем смертності з показником 15,75 осіб на 1000 жителів.

Про це, як повідомляє РБК-Україна , йдеться у звіті Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США.

На першому місці - ПАР(17,36), слідом за Україною йдуть Лесото (15,02) і Чад (14,85). Ситуація в сусідніх з Україною країнах така: Росія займає 10 позицію з 13,97 осіб на 1000 жителів. Польща - на 46 місці (10,31), Білорусія - на 13 місці (13,68), Угорщина - на 23-ому (12,71), Молдова - на 24-ому (12,61). На тему: За місяць українців стало на 17 тисяч менше

Найменший рівень смертності в Катарі (1,54), а також ОАЕ і Кувейті (2,01 і 2,14 відповідно).