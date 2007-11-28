Кабмін підвищить рівень медичних послуг

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні затвердив план заходів з підготовки лізингових закупівель медичного устаткування для установ охорони здоров`я на 2008-2014 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

“Механізм лізингу дозволить збільшити обсяг поставок медичного устаткування до лікувальних установ більш ніж у 6 разів”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, Міністерство охорони здоров`я провело ретельний моніторинг щодо кількості необхідного устаткування. Згідно з результатами моніторингу медустановам необхідно виділити 5 млрд. грн. для закупівлі необхідного устаткування, зазначив він.

Д.ТАБАЧНИК нагадав, що державним бюджетом на 2007 рік передбачалося виділення 800 млн. грн. на закупівлю медичного устаткування. У 2008 році ці витрати планується збільшити на 20% - до 1 млрд. грн., уточнив він.

Д.ТАБАЧНИК також повідомив, що з урахуванням поетапного збільшення витрат держбюджету, пов`язаних з фінансовим лізингом, обсяг фінансування закупівель медустаткування до 2010 року становитиме 1,130 млрд. грн. проти 600 млн. грн. у 2008 році, і 750 млн. грн. у 2009 році.