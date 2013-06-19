Від гіподинамії можна померти

Величезна кількість людей у всьому світі страждає від недостатньої фізичної активності. Сидячий спосіб життя може привести до розвитку багатьох серцево-судинних захворювань. Учені б`ють тривогу, адже щорічно від гіподинамії помирає майже два мільйони осіб. Прогнози учених невтішні: ця цифра буде зростатиме.

Учені стверджують, що недостатня фізична активність може привести до розвитку дуже багатьох захворювань, які можуть бути смертельно небезпечними.

Лікарі підрахували, що фізична активність не менше, ніж півгодини на день може значно скоротити ризик розвитку ряду найпоширеніших неінфекційних захворювань. На думку лікарів, такі поширені захворювання, як гіпертонія, цукровий діабет та інші захворювання, виникають у повних людей не стільки із-за ожиріння, скільки із-за гіподинамії.

У наш час практично все автоматизовано, тому людині немає потреби примушувати своє тіло рухатися. У людини залишається все менше часу для ходьби і для того, щоб дати своєму тілу, хоч якесь фізичне навантаження.

Це можна назвати справжнісінькою «хворобою цивілізації».

При гіподинамії зменшується кровопостачання тканин, крім того, нестача фізичної активності негативно позначається і на обміні речовин, і енергії в організмі. Річ у тому, що в результаті того, що розщеплюються жири, кров стає жирною, тому починає поволі текти по судинах.

При цьому погіршується постачання киснем тканин і органів, надходження поживних речовин зменшується.